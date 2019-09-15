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Болгарія збирається будувати газопровід в обхід України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 вер, 2019 20:47
Пропонуємо до обговорення:
Державний газовий оператор Болгарії підписав будівельний контракт на 1,1 млрд євро (1,2 млрд доларів) з групою під керівництвом Саудівської Аравії на будівництво газопроводу TurkStream.
Дивися повний текст Болгарія збирається будувати газопровід в обхід України
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Додано: Чет 19 вер, 2019 20:47
Хочется сказать, стройте! наличие газопровода в стране еще не гарантирует наличие самого газа. А если его можно купить через другой газопровод, то смысл тянуть через Украину, если прямиком дешевле. Где Турция и Сербия, а где Украина?
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Додано: Чет 19 вер, 2019 20:51
Ждем новость: Украина собирается строить газопровод в обход Украины.
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