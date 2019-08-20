|
|
Держава продала гідроелектростанцію на Миколаївщині за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 вер, 2019 22:55
Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна продав Єдиний майновий комплекс Первомайської гідроелектростанції за 107,7 мільйонів гривень.
Дивися повний текст Держава продала гідроелектростанцію на Миколаївщині за 107 млн грн
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90936
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|176
|
|
|5
|279
|
|
|19
|1562
|