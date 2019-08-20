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Держава продала гідроелектростанцію
на Миколаївщині за...

Держава продала гідроелектростанцію на Миколаївщині за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 22:55

Держава продала гідроелектростанцію на Миколаївщині за...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна продав Єдиний майновий комплекс Первомайської гідроелектростанції за 107,7 мільйонів гривень.

Дивися повний текст Держава продала гідроелектростанцію на Миколаївщині за 107 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 22:55

интересно почитать, что там будет лет через пять
bob2019
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