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В Мінрегіоні знайшли спосіб
покращити якість дорожнього...

В Мінрегіоні знайшли спосіб покращити якість дорожнього...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:21

В Мінрегіоні знайшли спосіб покращити якість дорожнього...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня цього року вступили в дію нові зміни у державні будівельні норми щодо проектування доріг загального користування. Вони ввели нову обов’язкову вимогу - на міжнародних автомобільних дорогах І-ї категорії використовувати спеціальні перевантажувачі при укладанні асфальтобетонного покриття.

Дивися повний текст В Мінрегіоні знайшли спосіб покращити якість дорожнього покриття (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:21

Еще-б запретили мусором в снег и дождь ямы на дорогах засыпать ... вообще-б все нормально стало с дорогами.
a_kibets
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