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Скільки українських заробітчан хочуть залишитися у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:45
Пропонуємо до обговорення:
Часто реальні умови праці відрізняються від заявлених роботодавцями.
Дивися повний текст Скільки українських заробітчан хочуть залишитися у Польщі - дослідження
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:45
А при 24-часовом графике вообще 24-70 тыс. грн
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alex7gk
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