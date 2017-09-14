Часто реальні умови праці відрізняються від заявлених роботодавцями.
Дивися повний текст Скільки українських заробітчан хочуть залишитися у Польщі - дослідження.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:45
Скільки українських заробітчан хочуть залишитися у...
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Дивися повний текст Скільки українських заробітчан хочуть залишитися у Польщі - дослідження.
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