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Скільки українських заробітчан
хочуть залишитися у...

Скільки українських заробітчан хочуть залишитися у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:45

Скільки українських заробітчан хочуть залишитися у...

Пропонуємо до обговорення:
Часто реальні умови праці відрізняються від заявлених роботодавцями.

Дивися повний текст Скільки українських заробітчан хочуть залишитися у Польщі - дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:45

А при 24-часовом графике вообще 24-70 тыс. грн
alex7gk
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:35

Re: Скільки українських заробітчан хочуть залишитися у...

За годы независимости подрастерялся патриотический пафос.
Black Jack - White Business
ruvex
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