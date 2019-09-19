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Милованов розповів, як
захистити ринок землі від...

Милованов розповів, як захистити ринок землі від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:49

Милованов розповів, як захистити ринок землі від...

Пропонуємо до обговорення:
Прозорість ринку землі – найкращий захист від тіньових схем.

Дивися повний текст Милованов розповів, як захистити ринок землі від тіньових схем.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:49

Двойное гражданство никто не отменял. В ЕС кредиты под 3% а в Украине под 30%. Как скоро украинские фермеры обанкротятся. Это я еще про дотации не говорю
alex7gk
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