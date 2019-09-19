Прозорість ринку землі – найкращий захист від тіньових схем.
Дивися повний текст Милованов розповів, як захистити ринок землі від тіньових схем.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:49
Милованов розповів, як захистити ринок землі від...
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Дивися повний текст Милованов розповів, як захистити ринок землі від тіньових схем.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:49
Двойное гражданство никто не отменял. В ЕС кредиты под 3% а в Украине под 30%. Как скоро украинские фермеры обанкротятся. Это я еще про дотации не говорю
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