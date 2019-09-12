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"Укрпошта" буде доставляти
посилки на електросамокатах

"Укрпошта" буде доставляти посилки на електросамокатах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:51

"Укрпошта" буде доставляти посилки на електросамокатах

Пропонуємо до обговорення:
АТ "Укрпошта" видала 10 кур'єрам у Києві електросамокати Like.Bike для прискорення доставки.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" буде доставляти посилки на електросамокатах.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:51

Пошел такой распил что вместо обещанных 200 электромобилей деньги остались только на самокаты?
alex7gk
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