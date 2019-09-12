АТ "Укрпошта" видала 10 кур'єрам у Києві електросамокати Like.Bike для прискорення доставки.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" буде доставляти посилки на електросамокатах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:51
"Укрпошта" буде доставляти посилки на електросамокатах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрпошта\" буде доставляти посилки на електросамокатах.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:51
Пошел такой распил что вместо обещанных 200 электромобилей деньги остались только на самокаты?
Зараз переглядають цей форум: 27661, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|