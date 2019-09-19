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Транзит газу: в ЄК
розповіли про план "Б"

Транзит газу: в ЄК розповіли про план "Б"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:05

Транзит газу: в ЄК розповіли про план "Б"

Пропонуємо до обговорення:
Наступний раунд тристоронніх переговорів про довгостроковий транзит газу після 2019 року відбудеться в кінці жовтня.

Дивися повний текст Транзит газу: в ЄК розповіли про план \"Б\".
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