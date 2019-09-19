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Украина рассмотрит возможность покупки газа у России, но не обязательно у «Газпрома». Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
19 сентября в Брюсселе состоялись консультации между представителями Украины, России и Европейской комиссии об условиях использования украинской газотранспортной системы (ГТС) после завершения действующего контракта между украинским «Нафтогазом» и «Газпромом». В ходе этих переговоров стало ясно, что позиции России и Украины по поводу транзита газа разошлись радикально — причем настолько, что в ходе встречи обсуждались лишь правовые вопросы возможности нового транзита, а не сам транзит и его объемы.