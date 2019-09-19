Наступний раунд тристоронніх переговорів про довгостроковий транзит газу після 2019 року відбудеться в кінці жовтня.
Дивися повний текст Транзит газу: в ЄК розповіли про план \"Б\".
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:12
Транзит газу: в ЄК розповіли про план "Б"
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Дивися повний текст Транзит газу: в ЄК розповіли про план \"Б\".
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:12
Россия и Украина транзитный контракт продлить не смогут никак .
Можно перестать выпендриваться и продлить контракт на поставку.
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