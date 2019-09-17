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Міжбанк: курс долара може
пробити психологічний поріг

Міжбанк: курс долара може пробити психологічний поріг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:15

Міжбанк: курс долара може пробити психологічний поріг

Пропонуємо до обговорення:
П'ятниця на валютному ринку пройде досить нестандартно як для останнього дня декади. Ефект закінчення тижня, звісно, спрацює, але особливо на статистиці торгів і поведінці учасників - не позначиться.

Дивися повний текст Міжбанк: курс долара може пробити психологічний поріг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:12

Укрепление гривны на фоне негативного сальдо внешней торговли. Такое уже было в 2008 году. Берут в долг гривны. Расплачиваться будут тоже гривнами, поэтому ещё напечатают.
Зробимо їх разом!
Зробимо їх ще раз!
olegan
 
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