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Через зміцнення гривні бюджет
просів на 10% - Верещук

Через зміцнення гривні бюджет просів на 10% - Верещук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:19

Через зміцнення гривні бюджет просів на 10% - Верещук

Пропонуємо до обговорення:
Через укріплення курсу національної валюти Державний бюджет недоотримує значні кошти й уже просів на 10%, утім, у Держбюджет на наступний рік все одно закладається високий курс.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:20

А то что долги по 24 отдают экономику не считали?
nyv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:36

Re: Через зміцнення гривні бюджет просів на 10% - Верещук

Нет, разницу уже украли.
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:10

Займём ещё :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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