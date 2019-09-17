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Через зміцнення гривні бюджет просів на 10% - Верещук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:19
Пропонуємо до обговорення:
Через укріплення курсу національної валюти Державний бюджет недоотримує значні кошти й уже просів на 10%, утім, у Держбюджет на наступний рік все одно закладається високий курс.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:20
А то что долги по 24 отдают экономику не считали?
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nyv
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:36
Нет, разницу уже украли.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:10
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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:50
Это еще цветочки, чуть позже плоды поспеют... 3/4 населения проголосовало за Зелю... Следовательно — 3/4 комментаторов на этом сайте за Зелю голосовали... Готовьтесь платить цену за предательство Украины
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Cytb
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