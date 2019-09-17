|
|
|
Через зміцнення гривні бюджет просів на 10% - Верещук
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:19
Пропонуємо до обговорення:
Через укріплення курсу національної валюти Державний бюджет недоотримує значні кошти й уже просів на 10%, утім, у Держбюджет на наступний рік все одно закладається високий курс.
Дивися повний текст Через зміцнення гривні бюджет просів на 10% - Верещук
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90952
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:20
А то что долги по 24 отдают экономику не считали?
-
nyv
-
-
- Повідомлень: 121
- З нами з: 06.02.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:36
Нет, разницу уже украли.
-
wild2006
-
-
- Повідомлень: 313
- З нами з: 05.01.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:10
Займём ещё
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9339
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6257 раз.
- Подякували: 2506 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:50
Это еще цветочки, чуть позже плоды поспеют... 3/4 населения проголосовало за Зелю... Следовательно — 3/4 комментаторов на этом сайте за Зелю голосовали... Готовьтесь платить цену за предательство Украины
-
Cytb
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 11.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:54
Cytb написав:
Это еще цветочки, чуть позже плоды поспеют... 3/4 населения проголосовало за Зелю... Следовательно — 3/4 комментаторов на этом сайте за Зелю голосовали... Готовьтесь платить цену за предательство Украины
Признаюсь честно, голосовал... Нет, к поклонникам себя отнести не могу, более того, если бы был вариант проголосовать за кого то другого - голосовал бы за другого. Но вариант - голосовать за Петю - нет. И даже могу сказать почему. Коррупция, непомерные налоги, развал медицины и образования, отсутствие дорог. Стало ли лучше? Только морально. Однако, свою позицию сам не расцениваю как предательство страны и другим не советую. Тоже мне реинкарнация Людовика XIV. Петя всего навсего оборзевший чиновник а не страна. И моего голоса на выборах он не заслужил.
-
Sam17a
-
-
- Повідомлень: 366
- З нами з: 14.01.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:16
Cytb написав:
Это еще цветочки, чуть позже плоды поспеют... 3/4 населения проголосовало за Зелю... Следовательно — 3/4 комментаторов на этом сайте за Зелю голосовали... Готовьтесь платить цену за предательство Украины
За Зелю голосовало 30 процентов - первый тур, во втором туре добавилось 43 процента, голосовавших против Порошенко, там уж фамилия не играла особого значения - лишь бы не поставить галочку напротив Порошенко.
Ну и отождествление Украины и Порошенко - это странно, похоже на культ личности.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12854
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3663 раз.
- Подякували: 5354 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:23
Sam17a написав:
Признаюсь честно, голосовал... Нет, к поклонникам себя отнести не могу, более того, если бы был вариант проголосовать за кого то другого - голосовал бы за другого. Но вариант - голосовать за Петю - нет. И даже могу сказать почему. Коррупция, непомерные налоги, развал медицины и образования, отсутствие дорог. Стало ли лучше? Только морально. Однако, свою позицию сам не расцениваю как предательство страны и другим не советую. Тоже мне реинкарнация Людовика XIV. Петя всего навсего оборзевший чиновник а не страна. И моего голоса на выборах он не заслужил.
Да, вот уж сволочь этот Порошенко!
Стал Президентом летом 2014 года в мирной цветующей и счастливой стране, без коррупции, с низкими налогами (ЕСВ всего лишь 41,5% - это намного меньше чем барыжные порошенковские 22%), с великолепной бесплатной медициной и передовым по мировым стандартам образованием, с дорогами, которым завидовали даже немцы. И все это взял и разрушил.
Однозначно, подлец!
ЗЫ. О, еще, чуть не забыл. Дарю аргУмент. Он войну развязал!
-
Dimar
-
-
- Повідомлень: 909
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:55
Dimar написав: Sam17a написав:
Признаюсь честно, голосовал... Нет, к поклонникам себя отнести не могу, более того, если бы был вариант проголосовать за кого то другого - голосовал бы за другого. Но вариант - голосовать за Петю - нет. И даже могу сказать почему. Коррупция, непомерные налоги, развал медицины и образования, отсутствие дорог. Стало ли лучше? Только морально. Однако, свою позицию сам не расцениваю как предательство страны и другим не советую. Тоже мне реинкарнация Людовика XIV. Петя всего навсего оборзевший чиновник а не страна. И моего голоса на выборах он не заслужил.
Да, вот уж сволочь этот Порошенко!
Стал Президентом летом 2014 года в мирной цветующей и счастливой стране, без коррупции, с низкими налогами (ЕСВ всего лишь 41,5% - это намного меньше чем барыжные порошенковские 22%), с великолепной бесплатной медициной и передовым по мировым стандартам образованием, с дорогами, которым завидовали даже немцы. И все это взял и разрушил.
Однозначно, подлец!
ЗЫ. О, еще, чуть не забыл. Дарю аргУмент. Он войну развязал!
Про порошенко можно много спорить. Но это бессмысленно, когда не представлен четкий сценарий произошедшего в Украине за последние 20 лет. У вас есть такой сценарий?
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1190
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2137 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:57
Cytb написав:
Это еще цветочки, чуть позже плоды поспеют... 3/4 населения проголосовало за Зелю... Следовательно — 3/4 комментаторов на этом сайте за Зелю голосовали... Готовьтесь платить цену за предательство Украины
Не введение военного положение в стране при явной внешней вооруженной агрессии это не предательство, а волеизъявление на выборах - это предательство? Вы точно не шизофреник?
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1190
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2137 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7
|374
|
|
|1
|114
|
|
|1
|64
|
|