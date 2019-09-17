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Через зміцнення гривні бюджет
просів на 10% - Верещук

Через зміцнення гривні бюджет просів на 10% - Верещук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:19

Через зміцнення гривні бюджет просів на 10% - Верещук

Пропонуємо до обговорення:
Через укріплення курсу національної валюти Державний бюджет недоотримує значні кошти й уже просів на 10%, утім, у Держбюджет на наступний рік все одно закладається високий курс.

Дивися повний текст Через зміцнення гривні бюджет просів на 10% - Верещук.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:20

А то что долги по 24 отдают экономику не считали?
nyv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:36

Re: Через зміцнення гривні бюджет просів на 10% - Верещук

Нет, разницу уже украли.
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:10

Займём ещё :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:50

Это еще цветочки, чуть позже плоды поспеют... 3/4 населения проголосовало за Зелю... Следовательно — 3/4 комментаторов на этом сайте за Зелю голосовали... Готовьтесь платить цену за предательство Украины
Cytb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:54

  Cytb написав:Это еще цветочки, чуть позже плоды поспеют... 3/4 населения проголосовало за Зелю... Следовательно — 3/4 комментаторов на этом сайте за Зелю голосовали... Готовьтесь платить цену за предательство Украины

Признаюсь честно, голосовал... Нет, к поклонникам себя отнести не могу, более того, если бы был вариант проголосовать за кого то другого - голосовал бы за другого. Но вариант - голосовать за Петю - нет. И даже могу сказать почему. Коррупция, непомерные налоги, развал медицины и образования, отсутствие дорог. Стало ли лучше? Только морально. Однако, свою позицию сам не расцениваю как предательство страны и другим не советую. Тоже мне реинкарнация Людовика XIV. Петя всего навсего оборзевший чиновник а не страна. И моего голоса на выборах он не заслужил.
Sam17a
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:16

  Cytb написав:Это еще цветочки, чуть позже плоды поспеют... 3/4 населения проголосовало за Зелю... Следовательно — 3/4 комментаторов на этом сайте за Зелю голосовали... Готовьтесь платить цену за предательство Украины


За Зелю голосовало 30 процентов - первый тур, во втором туре добавилось 43 процента, голосовавших против Порошенко, там уж фамилия не играла особого значения - лишь бы не поставить галочку напротив Порошенко.
Ну и отождествление Украины и Порошенко - это странно, похоже на культ личности.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:23

  Sam17a написав:Признаюсь честно, голосовал... Нет, к поклонникам себя отнести не могу, более того, если бы был вариант проголосовать за кого то другого - голосовал бы за другого. Но вариант - голосовать за Петю - нет. И даже могу сказать почему. Коррупция, непомерные налоги, развал медицины и образования, отсутствие дорог. Стало ли лучше? Только морально. Однако, свою позицию сам не расцениваю как предательство страны и другим не советую. Тоже мне реинкарнация Людовика XIV. Петя всего навсего оборзевший чиновник а не страна. И моего голоса на выборах он не заслужил.

Да, вот уж сволочь этот Порошенко!
Стал Президентом летом 2014 года в мирной цветующей и счастливой стране, без коррупции, с низкими налогами (ЕСВ всего лишь 41,5% - это намного меньше чем барыжные порошенковские 22%), с великолепной бесплатной медициной и передовым по мировым стандартам образованием, с дорогами, которым завидовали даже немцы. И все это взял и разрушил.
Однозначно, подлец!

ЗЫ. О, еще, чуть не забыл. Дарю аргУмент. Он войну развязал!
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:55

  Dimar написав:
  Sam17a написав:Признаюсь честно, голосовал... Нет, к поклонникам себя отнести не могу, более того, если бы был вариант проголосовать за кого то другого - голосовал бы за другого. Но вариант - голосовать за Петю - нет. И даже могу сказать почему. Коррупция, непомерные налоги, развал медицины и образования, отсутствие дорог. Стало ли лучше? Только морально. Однако, свою позицию сам не расцениваю как предательство страны и другим не советую. Тоже мне реинкарнация Людовика XIV. Петя всего навсего оборзевший чиновник а не страна. И моего голоса на выборах он не заслужил.

Да, вот уж сволочь этот Порошенко!
Стал Президентом летом 2014 года в мирной цветующей и счастливой стране, без коррупции, с низкими налогами (ЕСВ всего лишь 41,5% - это намного меньше чем барыжные порошенковские 22%), с великолепной бесплатной медициной и передовым по мировым стандартам образованием, с дорогами, которым завидовали даже немцы. И все это взял и разрушил.
Однозначно, подлец!

ЗЫ. О, еще, чуть не забыл. Дарю аргУмент. Он войну развязал!

Про порошенко можно много спорить. Но это бессмысленно, когда не представлен четкий сценарий произошедшего в Украине за последние 20 лет. У вас есть такой сценарий?
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:57

  Cytb написав:Это еще цветочки, чуть позже плоды поспеют... 3/4 населения проголосовало за Зелю... Следовательно — 3/4 комментаторов на этом сайте за Зелю голосовали... Готовьтесь платить цену за предательство Украины

Не введение военного положение в стране при явной внешней вооруженной агрессии это не предательство, а волеизъявление на выборах - это предательство? Вы точно не шизофреник?
buratinyo
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