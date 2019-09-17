Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП) зріс на 1,2 млрд грн, або на 1,3%, - до 89,3 млрд грн.
Дивися повний текст Іноземці купили українські облігації на 90 млрд.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:31
Іноземці купили українські облігації на 90 млрд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іноземці купили українські облігації на 90 млрд.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:43
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:01
Нет смысла заниматься какой-то деятельностью, если можно на наших ОВГЗ можно "не вставая с дивана" заработать около 20% в валюте, а то и больше за счет курсовой разницы.
Это не только убивает интерес к не самому маржинальному бизнесу здесь, так ещё и иностранных "деятелей" завлекает. Ещё и "честный" 5% налог.
Логично, если "не вставая с дивана" можно заработать 20%+ годовых, то реальный бизнес, несущий реальные риски - будет закладывать "интерес" побольше. Что будет вызывать инфляцию
Я думаю, вложенцы в ОВГЗ считают, что смогут до последнего рубить кеш, а перед самым шухером слить их на вторичке (пока никто не догадался о проблемах). Но так думает наверняка большинство, поэтому большиство их них зашкварится
Конечно, когда все побегут сливать ОВГЗ на вторичке, дисконт на них будет очень большим, и где-то на эту величину будет девальвация, если не больше.
Вот косвенное подтверждение:
Придерживают урожай, накручивают по 300%. Почему картофель в Украине подорожал втрое и кто зарабатывает сверхприбыли на ажиотаже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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