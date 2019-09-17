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Іноземці купили українські
облігації на 90 млрд

Іноземці купили українські облігації на 90 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:31

Іноземці купили українські облігації на 90 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП) зріс на 1,2 млрд грн, або на 1,3%, - до 89,3 млрд грн.

Дивися повний текст Іноземці купили українські облігації на 90 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:32

интресно кто отдавать будет и платить 18%
tedswing45
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:43

  tedswing45 написав:интресно кто отдавать будет и платить 18%


Курс піднімуть в віддадуть. Там же рехформісти тепер))
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:01

Нет смысла заниматься какой-то деятельностью, если можно на наших ОВГЗ можно "не вставая с дивана" заработать около 20% в валюте, а то и больше за счет курсовой разницы.
Это не только убивает интерес к не самому маржинальному бизнесу здесь, так ещё и иностранных "деятелей" завлекает. Ещё и "честный" 5% налог.

Логично, если "не вставая с дивана" можно заработать 20%+ годовых, то реальный бизнес, несущий реальные риски - будет закладывать "интерес" побольше. Что будет вызывать инфляцию

Я думаю, вложенцы в ОВГЗ считают, что смогут до последнего рубить кеш, а перед самым шухером слить их на вторичке (пока никто не догадался о проблемах). Но так думает наверняка большинство, поэтому большиство их них зашкварится :)

Конечно, когда все побегут сливать ОВГЗ на вторичке, дисконт на них будет очень большим, и где-то на эту величину будет девальвация, если не больше.

Вот косвенное подтверждение:

Придерживают урожай, накручивают по 300%. Почему картофель в Украине подорожал втрое и кто зарабатывает сверхприбыли на ажиотаже
"Украина в этом сезоне стала страной с самым дорогим картофелем в Европе. Если так пойдет дальше, скоро картошку начнут баржами из США к нам завозить", - иронизирует глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко.

Самое удивительное в этой истории - со своим урожаем картофеля у нас все более-менее нормально. "Он даже выше прошлогоднего на 2%", - сообщил "Стране" Андрей Ярмак. То есть, по сути, с картофелем у нас повторяется та же история, что и с луком. Когда нынешней весной на волне ажиотажного спроса цены на него взлетели в разы, а торговцы продавали лук с рентабельностью в несколько сотен процентов.

https://strana.ua/articles/analysis/223123-v-ukraine-v-sentjabre-rezko-nachal-dorozhat-kartofel.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:47

  Вкладчик1234 написав:Нет смысла заниматься какой-то деятельностью, если можно на наших ОВГЗ можно "не вставая с дивана" заработать около 20% в валюте, а то и больше за счет курсовой разницы.
Это не только убивает интерес к не самому маржинальному бизнесу здесь, так ещё и иностранных "деятелей" завлекает. Ещё и "честный" 5% налог.

Логично, если "не вставая с дивана" можно заработать 20%+ годовых, то реальный бизнес, несущий реальные риски - будет закладывать "интерес" побольше. Что будет вызывать инфляцию

Я думаю, вложенцы в ОВГЗ считают, что смогут до последнего рубить кеш, а перед самым шухером слить их на вторичке (пока никто не догадался о проблемах). Но так думает наверняка большинство, поэтому большиство их них зашкварится :)

Конечно, когда все побегут сливать ОВГЗ на вторичке, дисконт на них будет очень большим, и где-то на эту величину будет девальвация, если не больше.

Вот косвенное подтверждение:

Придерживают урожай, накручивают по 300%. Почему картофель в Украине подорожал втрое и кто зарабатывает сверхприбыли на ажиотаже
"Украина в этом сезоне стала страной с самым дорогим картофелем в Европе. Если так пойдет дальше, скоро картошку начнут баржами из США к нам завозить", - иронизирует глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко.

Самое удивительное в этой истории - со своим урожаем картофеля у нас все более-менее нормально. "Он даже выше прошлогоднего на 2%", - сообщил "Стране" Андрей Ярмак. То есть, по сути, с картофелем у нас повторяется та же история, что и с луком. Когда нынешней весной на волне ажиотажного спроса цены на него взлетели в разы, а торговцы продавали лук с рентабельностью в несколько сотен процентов.

https://strana.ua/articles/analysis/223123-v-ukraine-v-sentjabre-rezko-nachal-dorozhat-kartofel.html

Насчет ОГВЗ - Вы немного утрируете. Их покупка - такая же экономическая деятельность, как и любая другая. Просто инвесторы используют момент - в этом нет никакой их вины. Как и в том, что развитие ситуации все больше напоминает осень 97-го года в России, и пирамиду ГКО.
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