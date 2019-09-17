Іноземці купили українські облігації на 90 млрд

Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:01

Придерживают урожай, накручивают по 300%. Почему картофель в Украине подорожал втрое и кто зарабатывает сверхприбыли на ажиотаже

"Украина в этом сезоне стала страной с самым дорогим картофелем в Европе. Если так пойдет дальше, скоро картошку начнут баржами из США к нам завозить", - иронизирует глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко.



Самое удивительное в этой истории - со своим урожаем картофеля у нас все более-менее нормально. "Он даже выше прошлогоднего на 2%", - сообщил "Стране" Андрей Ярмак. То есть, по сути, с картофелем у нас повторяется та же история, что и с луком. Когда нынешней весной на волне ажиотажного спроса цены на него взлетели в разы, а торговцы продавали лук с рентабельностью в несколько сотен процентов.

Нет смысла заниматься какой-то деятельностью, если можно на наших ОВГЗ можно "не вставая с дивана" заработать около 20% в валюте, а то и больше за счет курсовой разницы.Это не только убивает интерес к не самому маржинальному бизнесу здесь, так ещё и иностранных "деятелей" завлекает. Ещё и "честный" 5% налог.Логично, если "не вставая с дивана" можно заработать 20%+ годовых, то реальный бизнес, несущий реальные риски - будет закладывать "интерес" побольше. Что будет вызывать инфляциюЯ думаю, вложенцы в ОВГЗ считают, что смогут до последнего рубить кеш, а перед самым шухером слить их на вторичке (пока никто не догадался о проблемах). Но так думает наверняка большинство, поэтому большиство их них зашкваритсяКонечно, когда все побегут сливать ОВГЗ на вторичке, дисконт на них будет очень большим, и где-то на эту величину будет девальвация, если не больше.Вот косвенное подтверждение: