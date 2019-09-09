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Зміни в Податковому кодексі можуть зупинити видобуток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:01
Пропонуємо до обговорення:
Асоціація газодобувних компаній України (АГКУ) висловлює серйозну стурбованість з приводу зміни положень про застосування стимулюючої ренти в Податковому кодексі України, ініційованих в рамках законопроекту №1210.
Дивися повний текст Зміни в Податковому кодексі можуть зупинити видобуток газу в Україні - АГКУ
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:01
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