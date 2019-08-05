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Коболєв розкрив деталі
анбандлінгу "Нафтогазу"

Коболєв розкрив деталі анбандлінгу "Нафтогазу"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:50

Коболєв розкрив деталі анбандлінгу "Нафтогазу"

Пропонуємо до обговорення:
Голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв прокоментував рішення Кабінету міністрів від 18 вересня, яким була затверджена нова модель анбандлінгу "Нафтогазу".

Дивися повний текст Коболєв розкрив деталі анбандлінгу \"Нафтогазу\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:50

снова кто-то захочет деньги дополнительные брать за перераспределение газа и причем не малые. Повторить хотят схему перераспределения электроэнергии за дополнительные бабки. Никто так ведь и не понял почему стали платить больше и почему раньше обходились без такой услуги как перераспределение.

Чтобы обосновать развод очередной вводят новые понятия а-ля слепой траст от порошенко.
buratinyo
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