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Нафтогаз розпочав імпорт електроенергії з Білорусі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:46
Пропонуємо до обговорення:
Група Нафтогаз розпочала імпорт електроенергії з Білорусі за довгостроковим контрактом з "Беленерго".
Дивися повний текст Нафтогаз розпочав імпорт електроенергії з Білорусі
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:47
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