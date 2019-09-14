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Нафтогаз розпочав імпорт
електроенергії з Білорусі

Нафтогаз розпочав імпорт електроенергії з Білорусі
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:46

Нафтогаз розпочав імпорт електроенергії з Білорусі

Пропонуємо до обговорення:
Група Нафтогаз розпочала імпорт електроенергії з Білорусі за довгостроковим контрактом з "Беленерго".

Дивися повний текст Нафтогаз розпочав імпорт електроенергії з Білорусі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:47

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