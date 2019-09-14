Група Нафтогаз розпочала імпорт електроенергії з Білорусі за довгостроковим контрактом з "Беленерго".
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:46
Нафтогаз розпочав імпорт електроенергії з Білорусі
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Дивися повний текст Нафтогаз розпочав імпорт електроенергії з Білорусі.
Додано: Суб 21 вер, 2019 09:46
Лично мне интересно платёжное средство по этому контракту - чем Украина платит Беларуси за электроенергию ? Если гривной или бел.рублями, то отлично, а если долларами США, то Коболев опять отрабатывает команды из США и вымывает валюту.
Кто в курсе ?
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