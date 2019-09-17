Проект закону опубліковано на сайті відомства.
Дивися повний текст Мінекономіки оприлюднило законопроект про запуск ринку землі.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:25
Мінекономіки оприлюднило законопроект про запуск ринку землі
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Дивися повний текст Мінекономіки оприлюднило законопроект про запуск ринку землі.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:25
да вы че с ума сошли, 15% области в одни руки? 7 человек или фирм смогут скупить всю область? а где же 500 га в одни руки?
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