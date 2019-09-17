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Мінекономіки оприлюднило
законопроект про запуск ринку землі

Мінекономіки оприлюднило законопроект про запуск ринку землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:25

Мінекономіки оприлюднило законопроект про запуск ринку землі

Пропонуємо до обговорення:
Проект закону опубліковано на сайті відомства.

Дивися повний текст Мінекономіки оприлюднило законопроект про запуск ринку землі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:25

да вы че с ума сошли, 15% области в одни руки? 7 человек или фирм смогут скупить всю область? а где же 500 га в одни руки?
ggl_inter
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