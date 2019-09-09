|
|
Місцеві ради розмістили на депозитах майже 8 мільярдів...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:30
Пропонуємо до обговорення:
Місцеві ради станом на сьогоднішній день використали близько третини коштів, передбачених місцевими бюджетами на капітальні витрати, тоді як на депозитах вони розмістили 7,7 млрд грн.
Дивися повний текст Місцеві ради розмістили на депозитах майже 8 мільярдів гривень
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90945
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:30
деньги есть, а что с ними делать не знают
-
ruslan42212
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 14.11.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор