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Місцеві ради розмістили на
депозитах майже 8 мільярдів...

Місцеві ради розмістили на депозитах майже 8 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:30

Місцеві ради розмістили на депозитах майже 8 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
Місцеві ради станом на сьогоднішній день використали близько третини коштів, передбачених місцевими бюджетами на капітальні витрати, тоді як на депозитах вони розмістили 7,7 млрд грн.

Дивися повний текст Місцеві ради розмістили на депозитах майже 8 мільярдів гривень.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:30

деньги есть, а что с ними делать не знают
ruslan42212
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