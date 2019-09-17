Планується розділити всі автомобілі з іноземною реєстрацією на дві категорії.
Дивися повний текст В Україні планують змінити порядок розмитнення \"єврономерів\".
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:01
В Україні планують змінити порядок розмитнення "єврономерів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують змінити порядок розмитнення \"єврономерів\".
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:01
Не нормально, когда растаможка стоит больше чем авто. Хотя бы половину брали и не нужны ни какие формулы при этом
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