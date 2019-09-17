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В Україні планують змінити
порядок розмитнення "єврономерів"

В Україні планують змінити порядок розмитнення "єврономерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:01

В Україні планують змінити порядок розмитнення "єврономерів"

Пропонуємо до обговорення:
Планується розділити всі автомобілі з іноземною реєстрацією на дві категорії.

Дивися повний текст В Україні планують змінити порядок розмитнення \"єврономерів\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:01

Не нормально, когда растаможка стоит больше чем авто. Хотя бы половину брали и не нужны ни какие формулы при этом
otg
 
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