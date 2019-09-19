Планується розділити всі автомобілі з іноземною реєстрацією на дві категорії.
Дивися повний текст В Україні планують змінити порядок розмитнення \"єврономерів\".
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:01
В Україні планують змінити порядок розмитнення "єврономерів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують змінити порядок розмитнення \"єврономерів\".
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:01
Не нормально, когда растаможка стоит больше чем авто. Хотя бы половину брали и не нужны ни какие формулы при этом
Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:06
Почему-то в литве растаможка машин с двс практически нулевая, а у нас машины б/у это акцизный товар. Жадность прошлой команды порошенко не знает границ. Во истину это гробовщики украинской экономики.
Додано: Суб 21 вер, 2019 05:13
В США есть один такой штат, где сумма считается вопиющией - 12% от стоимости автомобиля. Там нет как таковой "растаможки" вообще.
Додано: Суб 21 вер, 2019 07:46
Так вы сразу расскажите сколько стоит в Литве содержать старое авто. Скажите что техосмотр там есть. И он не такой как у нас, а требует замены агрегатов. И там не выйдет гонять с вырезанными катализатором, да. А придется выкинуть на него денег.
Говорите всю правду, в не только выгодную.
Я за то, чтоб у нас так же облагали налого древние авто. Ну и за ТО. Нормальный ТО, который за взятку хрен пройдешь. Чтоб умники перестали мечтать и кричать, что в Европе - халва-халва!.
Додано: Суб 21 вер, 2019 13:28
Ну и?
Причем тут налог на таможне при ввозе авто?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Суб 21 вер, 2019 14:13
Re: В Україні планують змінити порядок розмитнення
Серьезно? А если например ввести Японскую Хонду или Инфинити в ЕС, налог платить не надо? Или к чему вы свой пост тут сваяли?
Додано: Суб 21 вер, 2019 14:52
Якщо велика кількість валюти піде за кордон, буде сильне від'ємне сальдо
Додано: Суб 21 вер, 2019 15:38
Во-первых, в ЕС есть свой автопром.
Во-вторых, зарплаты в ЕС "чуть-чуть" повыше.
В третьих, какова цена этого налога там и тут.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Суб 21 вер, 2019 16:03
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