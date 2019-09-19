RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні планують змінити
порядок розмитнення "єврономерів"

В Україні планують змінити порядок розмитнення "єврономерів"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:01

В Україні планують змінити порядок розмитнення "єврономерів"

Пропонуємо до обговорення:
Планується розділити всі автомобілі з іноземною реєстрацією на дві категорії.

Дивися повний текст В Україні планують змінити порядок розмитнення \"єврономерів\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90959
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:01

Не нормально, когда растаможка стоит больше чем авто. Хотя бы половину брали и не нужны ни какие формулы при этом
otg
 
Повідомлень: 2203
З нами з: 14.08.16
Подякував: 42 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:06

Почему-то в литве растаможка машин с двс практически нулевая, а у нас машины б/у это акцизный товар. Жадность прошлой команды порошенко не знает границ. Во истину это гробовщики украинской экономики.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2138 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 05:13

В США есть один такой штат, где сумма считается вопиющией - 12% от стоимости автомобиля. Там нет как таковой "растаможки" вообще.
mylastnameisboyko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 07:46

Так вы сразу расскажите сколько стоит в Литве содержать старое авто. Скажите что техосмотр там есть. И он не такой как у нас, а требует замены агрегатов. И там не выйдет гонять с вырезанными катализатором, да. А придется выкинуть на него денег.
Говорите всю правду, в не только выгодную.
Я за то, чтоб у нас так же облагали налого древние авто. Ну и за ТО. Нормальный ТО, который за взятку хрен пройдешь. Чтоб умники перестали мечтать и кричать, что в Европе - халва-халва!.
dimo_0n
 
Повідомлень: 124
З нами з: 21.10.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:28

  dimo_0n написав: Скажите что техосмотр там есть. И он не такой как у нас, а требует замены агрегатов. И там не выйдет гонять с вырезанными катализатором,
,,,,
Я за то, чтоб у нас так же облагали налого древние авто. Ну и за ТО. Нормальный ТО, который за взятку хрен пройдешь. Чтоб умники перестали мечтать и кричать, что в Европе - халва-халва!.


Ну и?
Причем тут налог на таможне при ввозе авто?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2795
З нами з: 26.03.16
Подякував: 138 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:13

Re: В Україні планують змінити порядок розмитнення

Серьезно? А если например ввести Японскую Хонду или Инфинити в ЕС, налог платить не надо? Или к чему вы свой пост тут сваяли?
dimo_0n
 
Повідомлень: 124
З нами з: 21.10.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:52

Якщо велика кількість валюти піде за кордон, буде сильне від'ємне сальдо
vitaliygoodlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 352
З нами з: 16.10.15
Подякував: 57 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 15:38

  dimo_0n написав:Серьезно? А если например ввести Японскую Хонду или Инфинити в ЕС, налог платить не надо? Или к чему вы свой пост тут сваяли?


Во-первых, в ЕС есть свой автопром.
Во-вторых, зарплаты в ЕС "чуть-чуть" повыше.
В третьих, какова цена этого налога там и тут.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2795
З нами з: 26.03.16
Подякував: 138 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 16:03

  vitaliygoodlife написав:Якщо велика кількість валюти піде за кордон, буде сильне від'ємне сальдо

І що?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3111
З нами з: 19.09.10
Подякував: 522 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні планують запровадити систему моніторингу...
R2 » П'ят 20 вер, 2019 18:09
1 54
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 18:10
asdrud2016
Порівняли зарплати чоловіків та жінок в Україні... 1, 2
R2 » Сер 18 вер, 2019 07:30
11 450
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 12:36
Конрад Карлович
З початку року безробітних в Україні стало на 25% менше
R2 » Сер 18 вер, 2019 07:25
1 86
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 07:25
Ferox

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16420)
21.09.2019 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.