Додано: Суб 21 вер, 2019 07:46

Так вы сразу расскажите сколько стоит в Литве содержать старое авто. Скажите что техосмотр там есть. И он не такой как у нас, а требует замены агрегатов. И там не выйдет гонять с вырезанными катализатором, да. А придется выкинуть на него денег.

Говорите всю правду, в не только выгодную.

Я за то, чтоб у нас так же облагали налого древние авто. Ну и за ТО. Нормальный ТО, который за взятку хрен пройдешь. Чтоб умники перестали мечтать и кричать, что в Европе - халва-халва!.