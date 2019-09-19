RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні планують змінити
порядок розмитнення "єврономерів"

В Україні планують змінити порядок розмитнення "єврономерів"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:11

Re: В Україні планують змінити порядок розмитнення

Как по мне ситуация с еврономерами просто еще раз потвердила тот факт что в украинской действительности на законы при малейшей возможности надо класть большой болт, а тот кто их соблюдает в итоге оказывается проигравшим...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1509
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні планують запровадити систему моніторингу...
R2 » П'ят 20 вер, 2019 18:09
1 55
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 18:10
asdrud2016
Порівняли зарплати чоловіків та жінок в Україні... 1, 2
R2 » Сер 18 вер, 2019 07:30
11 452
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 12:36
Конрад Карлович
З початку року безробітних в Україні стало на 25% менше
R2 » Сер 18 вер, 2019 07:25
1 86
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 07:25
Ferox

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7253)
21.09.2019 18:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.