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В Україні планують змінити порядок розмитнення "єврономерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:11
Как по мне ситуация с еврономерами просто еще раз потвердила тот факт что в украинской действительности на законы при малейшей возможности надо класть большой болт, а тот кто их соблюдает в итоге оказывается проигравшим...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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