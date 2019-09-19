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Додано: Суб 21 вер, 2019 17:11
Re: В Україні планують змінити порядок розмитнення
Как по мне ситуация с еврономерами просто еще раз потвердила тот факт что в украинской действительности на законы при малейшей возможности надо класть большой болт, а тот кто их соблюдает в итоге оказывается проигравшим...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Суб 21 вер, 2019 22:35
Re: В Україні планують змінити порядок розмитнення
От жешь ***. И что эти люди делают на финфоруме?
Першэ. В РФ, к слову, тоже налоги есть. И местячковый автопром народ не очень любит. Вопрос для Вас: Почему в РФ б\у тачка стоит дешевле? Дело не в ЗП. совсем.
Во вторых. Кто вам мешает сделать свой автопром? Да и например в Норвегии и прочей Скандинавии нет своего автопрома. И чо? Живут люди, на чужих машинах ездют. Не ввозят говно с вырезаными катализаторами. Потому что содержать это говно - денег стоит, да. И страховка и налог. Вот если хотите машинки как в европе, так давайте до конца, чтоб и налоги на б\у были как там. А то хитрожопничаете, сэр.
Трэте. Цена наЛОХа. Так вы и погуглите.
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