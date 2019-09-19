Додано: Суб 21 вер, 2019 22:35

Shram написав: Во-первых, в ЕС есть свой автопром.

Во-вторых, зарплаты в ЕС "чуть-чуть" повыше.

В третьих, какова цена этого налога там и тут. Во-первых, в ЕС есть свой автопром.Во-вторых, зарплаты в ЕС "чуть-чуть" повыше.В третьих, какова цена этого налога там и тут.

От жешь ***. И что эти люди делают на финфоруме?Першэ. В РФ, к слову, тоже налоги есть. И местячковый автопром народ не очень любит. Вопрос для Вас: Почему в РФ б\у тачка стоит дешевле? Дело не в ЗП. совсем.Во вторых. Кто вам мешает сделать свой автопром? Да и например в Норвегии и прочей Скандинавии нет своего автопрома. И чо? Живут люди, на чужих машинах ездют. Не ввозят говно с вырезаными катализаторами. Потому что содержать это говно - денег стоит, да. И страховка и налог. Вот если хотите машинки как в европе, так давайте до конца, чтоб и налоги на б\у были как там. А то хитрожопничаете, сэр.Трэте. Цена наЛОХа. Так вы и погуглите.