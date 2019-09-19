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В Україні планують змінити
порядок розмитнення "єврономерів"

В Україні планують змінити порядок розмитнення "єврономерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:11

Re: В Україні планують змінити порядок розмитнення

Как по мне ситуация с еврономерами просто еще раз потвердила тот факт что в украинской действительности на законы при малейшей возможности надо класть большой болт, а тот кто их соблюдает в итоге оказывается проигравшим...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 22:35

Re: В Україні планують змінити порядок розмитнення

  Shram написав:Во-первых, в ЕС есть свой автопром.
Во-вторых, зарплаты в ЕС "чуть-чуть" повыше.
В третьих, какова цена этого налога там и тут.

От жешь ***. И что эти люди делают на финфоруме?

Першэ. В РФ, к слову, тоже налоги есть. И местячковый автопром народ не очень любит. Вопрос для Вас: Почему в РФ б\у тачка стоит дешевле? Дело не в ЗП. совсем.
Во вторых. Кто вам мешает сделать свой автопром? Да и например в Норвегии и прочей Скандинавии нет своего автопрома. И чо? Живут люди, на чужих машинах ездют. Не ввозят говно с вырезаными катализаторами. Потому что содержать это говно - денег стоит, да. И страховка и налог. Вот если хотите машинки как в европе, так давайте до конца, чтоб и налоги на б\у были как там. А то хитрожопничаете, сэр.
Трэте. Цена наЛОХа. Так вы и погуглите. Вот вам первая ссыла с гугля.
dimo_0n
 
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