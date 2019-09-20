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Для внутрішніх авіарейсів
можуть скасувати сплату ПДВ

Для внутрішніх авіарейсів можуть скасувати сплату ПДВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:04

Для внутрішніх авіарейсів можуть скасувати сплату ПДВ

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури пропонує скасувати стягування ПДВ з внутрішніх авіарейсів, щоб стимулювати ринок внутрішньої авіації.

Дивися повний текст Для внутрішніх авіарейсів можуть скасувати сплату ПДВ.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:04

Прально, на хліб - 20%, бо бабцям нема куди гроші дівати, а "екологічно-чистий громадський" транспорт в небі - без пдв. Алігархам бізнесджети керасіном з пдв заправляти, так несправедливо!
noyesnoyes
 
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