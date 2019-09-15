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Brussels Airlines закриє
свій єдиний маршрут в Україну

Brussels Airlines закриє свій єдиний маршрут в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:19

Brussels Airlines закриє свій єдиний маршрут в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Бельгійська авіакомпанія Brussels Airlines 17 листопада 2019 року виконає останній рейс за маршрутом Київ - Брюссель і припинить польоти в Україну.

Дивися повний текст Brussels Airlines закриє свій єдиний маршрут в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:20

Да и фиг с ними...
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