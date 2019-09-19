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В Україні планують запровадити
систему моніторингу...

В Україні планують запровадити систему моніторингу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:09

В Україні планують запровадити систему моніторингу...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть запровадити систему, яка б дозволила здійснювати моніторинг фінансових витрат при будівництві доріг.

Дивися повний текст В Україні планують запровадити систему моніторингу витрат на будівництво доріг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:10

Лучше бы подумали, как все же заставить делать ремонт по гарантии!!!!
asdrud2016
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