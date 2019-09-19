В Україні хочуть запровадити систему, яка б дозволила здійснювати моніторинг фінансових витрат при будівництві доріг.
Дивися повний текст В Україні планують запровадити систему моніторингу витрат на будівництво доріг.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:09
В Україні планують запровадити систему моніторингу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують запровадити систему моніторингу витрат на будівництво доріг.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:10
Лучше бы подумали, как все же заставить делать ремонт по гарантии!!!!
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