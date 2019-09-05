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"Мотор Січ" у жовтні відновить рейси Запоріжжя-Київ
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:13
Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія "Мотор Січ" 15 жовтня відновить регулярні рейси Запоріжжя-Київ у зв'язку із завершенням ремонту злітно-посадкової смуги повітряної гавані.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:14
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