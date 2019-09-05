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"Мотор Січ" у жовтні відновить
рейси Запоріжжя-Київ

"Мотор Січ" у жовтні відновить рейси Запоріжжя-Київ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:13

"Мотор Січ" у жовтні відновить рейси Запоріжжя-Київ

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія "Мотор Січ" 15 жовтня відновить регулярні рейси Запоріжжя-Київ у зв'язку із завершенням ремонту злітно-посадкової смуги повітряної гавані.

Дивися повний текст \"Мотор Січ\" у жовтні відновить рейси Запоріжжя-Київ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:14

Цены бы указали.
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:33

Re:

  wild2006 написав:Цены бы указали.
а нечего там указывать...летом смотрел из Киева в Одессу.. (вроде лето направление востребованное) 2500+ гр. Что тут сказать еще.. К примеру в Стамбул на лоукосте Pegasus 1800+ грн..так там летишь не в музейной этажерке и то Стамбул..Во Львов из Одессы только пересадка в Киеве и стоимость от 7500+ грн.. вот реально полететь Wizzair-ами с Одессы в Катовице. а оттуда во Львов дешевле почти в два раза было на тот момент.
Джон
 
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