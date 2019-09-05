Авіакомпанія "Мотор Січ" 15 жовтня відновить регулярні рейси Запоріжжя-Київ у зв'язку із завершенням ремонту злітно-посадкової смуги повітряної гавані.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:13
"Мотор Січ" у жовтні відновить рейси Запоріжжя-Київ
Пропонуємо до обговорення:
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:33
Re:
а нечего там указывать...летом смотрел из Киева в Одессу.. (вроде лето направление востребованное) 2500+ гр. Что тут сказать еще.. К примеру в Стамбул на лоукосте Pegasus 1800+ грн..так там летишь не в музейной этажерке и то Стамбул..Во Львов из Одессы только пересадка в Киеве и стоимость от 7500+ грн.. вот реально полететь Wizzair-ами с Одессы в Катовице. а оттуда во Львов дешевле почти в два раза было на тот момент.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:30
Re:
Так в том то и прикол. По Европе лоукостами летать - дешевле чем ехать автобусом. А тут свои же тебя раком ставят.
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