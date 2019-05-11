Верховна Рада України прийняла закон, який запроваджує систему кешбеків за виявлення покупцями нефіскальних чеків.
Дивися повний текст ВР запровадила кешбек за виявлення нелегальних продавців.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:28
ВР запровадила кешбек за виявлення нелегальних продавців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВР запровадила кешбек за виявлення нелегальних продавців.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:28
брєд, в нас немає механізму перевірки. Може податківці вручну їх перевірятимуть :) :) :). Цікаво як повідомити про ймовірне порушення, скільки часу треба на перевірку і скільки часу чекати на кешбек, черговий піар ні про що. В Росії по номеру чеку на спеціальному сайті можна перевірити чи зареєстрований конкретний чек, видача чеку автоматично фіксується і вже через 15хв можна перевірити. Наскільки мені відомо в нас про такий софт ще ніхто навіть не чув. Чи може наші "брати" нам підкинуть механізм?
|