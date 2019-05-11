RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ВР запровадила кешбек за
виявлення нелегальних продавців

ВР запровадила кешбек за виявлення нелегальних продавців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:28

ВР запровадила кешбек за виявлення нелегальних продавців

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України прийняла закон, який запроваджує систему кешбеків за виявлення покупцями нефіскальних чеків.

Дивися повний текст ВР запровадила кешбек за виявлення нелегальних продавців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90952
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:28

брєд, в нас немає механізму перевірки. Може податківці вручну їх перевірятимуть :) :) :). Цікаво як повідомити про ймовірне порушення, скільки часу треба на перевірку і скільки часу чекати на кешбек, черговий піар ні про що. В Росії по номеру чеку на спеціальному сайті можна перевірити чи зареєстрований конкретний чек, видача чеку автоматично фіксується і вже через 15хв можна перевірити. Наскільки мені відомо в нас про такий софт ще ніхто навіть не чув. Чи може наші "брати" нам підкинуть механізм?
halyapet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 28.07.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк Україна до Дня Незалежності дарує кешбек та...
R2 » Вів 20 сер, 2019 18:05
5 299
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 сер, 2019 10:24
Rainbow
У Києві судитимуть організаторів нелегальних "казино" з...
R2 » Суб 11 тра, 2019 18:48
1 189
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 тра, 2019 18:48
0mage0
Кешбек або життя! Цитрус пропонує на Halloween страшно...
R2 » П'ят 26 жов, 2018 19:11
1 321
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 жов, 2018 19:11
zloy_ukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.