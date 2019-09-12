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Рада ухвалила закон про РРО для
детінізації у сфері торгівлі

Рада ухвалила закон про РРО для детінізації у сфері торгівлі
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:29

Рада ухвалила закон про РРО для детінізації у сфері торгівлі

Пропонуємо до обговорення:
Документом передбачається введення програмних РРО та спрощується процедура їх реєстрації.

Дивися повний текст Рада ухвалила закон про РРО для детінізації у сфері торгівлі.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:29

Ау, редакция, уберите эту дезинформацию. Что вы скопипастили.

Правильно читать так :
РРО/или программные комплексы, которых пока нет/ для всех ФОПов кроме первой группы обязательны с 1 января 2021 года. Для некоторых ФОПов, торгующих определенными товарами, с 1 октября 2020 года.
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