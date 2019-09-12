Документом передбачається введення програмних РРО та спрощується процедура їх реєстрації.
Дивися повний текст Рада ухвалила закон про РРО для детінізації у сфері торгівлі.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:29
Рада ухвалила закон про РРО для детінізації у сфері торгівлі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ухвалила закон про РРО для детінізації у сфері торгівлі.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:29
Ау, редакция, уберите эту дезинформацию. Что вы скопипастили.
Правильно читать так :
РРО/или программные комплексы, которых пока нет/ для всех ФОПов кроме первой группы обязательны с 1 января 2021 года. Для некоторых ФОПов, торгующих определенными товарами, с 1 октября 2020 года.
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