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Податкові зміни: експерти
прогнозують девальвацію гривні...

Податкові зміни: експерти прогнозують девальвацію гривні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:31

Податкові зміни: експерти прогнозують девальвацію гривні...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнесмени тепер будуть замислюватися, чи вигідно їм при таких умовах і в подальшому мати власну справу.

Дивися повний текст Податкові зміни: експерти прогнозують девальвацію гривні і безробіття.
R2
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"Телеканал Украина", и как теперь уснуть после таких страшилок на ночь)
Ахметоу не спится, взяли за ж0пу сепара татарина
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Як зробити заможною Україну та Українців !!!! Прошу підтримати петіцію !
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:12

Девальвация и безработица - два взаимоисключающих на текущий момент понятия. При девальвации резко возрастет поток заробитчан, что в свою очередь повысит количество вакансий на внутреннем рынке труда
antey1969
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