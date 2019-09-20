Бізнесмени тепер будуть замислюватися, чи вигідно їм при таких умовах і в подальшому мати власну справу.
Дивися повний текст Податкові зміни: експерти прогнозують девальвацію гривні і безробіття.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:31
Податкові зміни: експерти прогнозують девальвацію гривні...
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Дивися повний текст Податкові зміни: експерти прогнозують девальвацію гривні і безробіття.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:31
"Телеканал Украина", и как теперь уснуть после таких страшилок на ночь)
Ахметоу не спится, взяли за ж0пу сепара татарина
Додано: Суб 21 вер, 2019 08:52
Як зробити заможною Україну та Українців !!!! Прошу підтримати петіцію !
Революційна модель оподаткування !
Додано: Суб 21 вер, 2019 13:12
Девальвация и безработица - два взаимоисключающих на текущий момент понятия. При девальвации резко возрастет поток заробитчан, что в свою очередь повысит количество вакансий на внутреннем рынке труда
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