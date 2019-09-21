Бізнесмени тепер будуть замислюватися, чи вигідно їм при таких умовах і в подальшому мати власну справу.
Дивися повний текст Податкові зміни: експерти прогнозують девальвацію гривні і безробіття.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:31
Податкові зміни: експерти прогнозують девальвацію гривні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкові зміни: експерти прогнозують девальвацію гривні і безробіття.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:31
"Телеканал Украина", и как теперь уснуть после таких страшилок на ночь)
Ахметоу не спится, взяли за ж0пу сепара татарина
Додано: Суб 21 вер, 2019 08:52
Як зробити заможною Україну та Українців !!!! Прошу підтримати петіцію !
Революційна модель оподаткування !
Додано: Суб 21 вер, 2019 13:12
Девальвация и безработица - два взаимоисключающих на текущий момент понятия. При девальвации резко возрастет поток заробитчан, что в свою очередь повысит количество вакансий на внутреннем рынке труда
Додано: Нед 22 вер, 2019 01:01
"“Я не представляю себе ситуацию, когда интернет-магазин сможет отследить, в какой именно день и время их покупатель забрал с почты товар. Это просто абсурд. Это будет основанием для штрафа”, – говорит эксперт аналитического центра “Украинская фабрика мысли” Юрий Гаврилечко."
Не касаясь самого законопроекта, всё-таки надо кого-нибудь попросить рассказать этому эксперту, что сейчас 2019-й год, есть такие штуки как "онлайновые сервисы" у различных предприятий, и почтовые операторы тут не исключение. Даже Укрпошта сейчас подключается к учетным системам магазинов и автоматически им передаёт информацию о доставке и выдаче посылок в тот же момент, как её забрал клиент. Не говоря уже о Новой почте, где такое давным-давно реализовано.
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:25
"Прогнозировать" не мешки ворочить. Тем более никакой ответственности за ложное так называемоепрогнозирование не предусмотрено
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