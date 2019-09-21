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Податкові зміни: експерти
прогнозують девальвацію гривні...

Податкові зміни: експерти прогнозують девальвацію гривні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:31

Податкові зміни: експерти прогнозують девальвацію гривні...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнесмени тепер будуть замислюватися, чи вигідно їм при таких умовах і в подальшому мати власну справу.

Дивися повний текст Податкові зміни: експерти прогнозують девальвацію гривні і безробіття.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:31

"Телеканал Украина", и как теперь уснуть после таких страшилок на ночь)
Ахметоу не спится, взяли за ж0пу сепара татарина
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Як зробити заможною Україну та Українців !!!! Прошу підтримати петіцію !
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:12

Девальвация и безработица - два взаимоисключающих на текущий момент понятия. При девальвации резко возрастет поток заробитчан, что в свою очередь повысит количество вакансий на внутреннем рынке труда
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 15:17

Зараз майже ніхто не платить податків, буде супротив сильний
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 01:01

"“Я не представляю себе ситуацию, когда интернет-магазин сможет отследить, в какой именно день и время их покупатель забрал с почты товар. Это просто абсурд. Это будет основанием для штрафа”, – говорит эксперт аналитического центра “Украинская фабрика мысли” Юрий Гаврилечко."
Не касаясь самого законопроекта, всё-таки надо кого-нибудь попросить рассказать этому эксперту, что сейчас 2019-й год, есть такие штуки как "онлайновые сервисы" у различных предприятий, и почтовые операторы тут не исключение. Даже Укрпошта сейчас подключается к учетным системам магазинов и автоматически им передаёт информацию о доставке и выдаче посылок в тот же момент, как её забрал клиент. Не говоря уже о Новой почте, где такое давным-давно реализовано.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:25

"Прогнозировать" не мешки ворочить. Тем более никакой ответственности за ложное так называемоепрогнозирование не предусмотрено
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