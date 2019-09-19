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В Раді назвали умови
кредитування МВФ України...

В Раді назвали умови кредитування МВФ України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:22

В Раді назвали умови кредитування МВФ України...

Пропонуємо до обговорення:
Для України Міжнародний валютний фонд пропонує найбільш невигідні умови кредитування.

Дивися повний текст В Раді назвали умови кредитування МВФ України \"найневигіднішими\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:22

Журналисты сравнивать источники поленились? Вот, например, https://ukranews.com/news/640038-vneshn ... en-do-2020 : "В 2020 году Украине необходимо выплатить по внешним долгам 181,16 млрд гривен или 6,9 млрд долларов (по курсу НБУ), по внутренним – 170,72 млрд гривен." И из этих 181,16 млрд гривен далеко не всё для МВФ. Ну да, статья июльская, но кредиты после июля, если и брали, то странно их называть "приняли в наследство". Хотя, если память на один день...
moveton
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